Манчестер, Великобритания, , 23:22 — REGNUM Как сообщает издание Goal Brasil, представители 22-летнего нападающего амстердамского «Аякса» и сборной Бразилии Антони прибыли в Англию для проведения переговоров с «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, «красные дьяволы» могут заплатить «Аяксу» 60 миллионов евро за трансфер Антони. При этом трансферная стоимость бразильца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

Антони выступает за «Аякс» с 1 июля 2020 года после перехода из «Сан-Паулу» за 15,75 миллиона евро. Текущее соглашение бразильца с амстердамским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Антони набрал 12 (8+4) очков по системе гол+пас в 23-х матчах регулярного чемпионата.