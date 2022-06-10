Мурманск, , 23:21 — REGNUM В Мурманской области произошла дорожная авария, в результате которой погибли два человека, сообщает Управление по ГОЧС.

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По данным управления, на 1 333 км автодороги Р-21 «Кола» в районе 20:45 столкнулись автомобиль Lada и грузовик «ЖАК-120». Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. По предварительной информации, водитель Lada выехал на встречку.

Как сообщает Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области, водителя грузовика госпитализировали в Мурманскую областную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДТП под Саратовом погибли три человека.