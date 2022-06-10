Приштина, , 23:23 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 10 июня провела встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом на полях саммита Юго-Восточной Европы.

Кирьякос Мицотакис Primeminister.gr

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава Косово охарактеризовала двусторонние отношения как постоянно улучшающиеся, а также выразила готовность Приштины идти навстречу Греции.

При этом Османи и Мицотакис осудили якобы «неспровоцированную и незаконную» спецоперацию России на Украине и подчеркнули приверженность евроатлантическому курсу.

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