Приштина, 10 июня 2022, 23:23 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 10 июня провела встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом на полях саммита Юго-Восточной Европы.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава Косово охарактеризовала двусторонние отношения как постоянно улучшающиеся, а также выразила готовность Приштины идти навстречу Греции.
При этом Османи и Мицотакис осудили якобы «неспровоцированную и незаконную» спецоперацию России на Украине и подчеркнули приверженность евроатлантическому курсу.
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