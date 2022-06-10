Барселона, Испания, , 23:19 — REGNUM 10 июня издание Sport сообщило, что каталонская «Барселона» намерена подписать 25-летнего опорного полузащитника «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубена Невеша для конкуренции с Серхио Бускетсом.

В последнее зимнее трансферное окно «сине-гранатовые» уже предпринимали попытку подписать Невеша, однако стороны не смогли договориться о суммы выкупа.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Рубен Невеш принял участие в 33-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил девять желтых карточек.

Рубен Невеш перешел в «Вулверхэмптон» 8 июля 2017 года из «Порту» за 17,9 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 25-летнего португальца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.