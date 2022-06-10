Бергамо, Италия, , 23:15 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Аталанта» может бесплатно подписать 35-летнего уругвайского нападающего мадридского «Атлетико» Луиса Суареса. Об этом 10 июня сообщило испанское издание Marca.

Луис Суарес Jimmy Baikovicius

Текущее соглашение Суареса с «матрасниками» рассчитано до 30 июня 2022 года. После истечения срока контракта футболист покинет мадридский клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что в подписании Луиса Суарес также заинтересована «Астон Вилла» из Бирмингема.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Луис Суаре принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Суарес выступает за «Атлетико» с 25 сентября 2020 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 9 миллионов евро.