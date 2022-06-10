Валенсия, Испания, , 23:12 — REGNUM Каталонская «Барселона» отказалась от трансфера 25-летнего центрального полузащитника «Валенсии» и сборной Испании по футболу Карлоса Солера несмотря на то, что стороны достигли устного соглашения об условиях контракта.

По информации источника, в подписании Карлоса Солера заинтересованы «Ливерпуль» и мадридское «Атлетико».

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Карлос Солер принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Текущее соглашение Карлоса Солера с «летучими мышами» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанца в 50 миллионов евро.