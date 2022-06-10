Прага, 10 июня, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Чехия передала Украине военную помощь, общая стоимость которой превышает 3,5 млрд крон (более €140 млн), сообщает 10 июня агентство ЧТК со ссылкой на министерство обороны страны.

Matěj Baťha Чучело смерти (Марены). Чехия

При этом отмечено, что объём военной помощи нацистской Украине увеличивается практически после каждого заседания чешского кабмина.

По утверждению ЧТК, сейчас изучается вопрос отправки на Украину средств химической защиты на сумму порядка €323 тыс.