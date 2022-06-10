Приштина, , 23:11 — REGNUM В столице Косово Приштине 9 июня состоялся «парад гордости» или гей-парад, который его участники называют призывом к защите прав представителей ЛГБТ±сообщества.

Гей-парад Olivia Chow

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, парад начался в 11:00 по местному времени, в нем принял участие посол США в Косово Джеффри Ховеньер, глава парламентской фракции правящей партии Косово «Движение за самоопределение» Мимоза Кусари-Лиля, заместительница главы Демократической партии Косово Влёра Читаку и бывшая президент Косово Атифете Яхъяга.

В параде не приняли участие премьер-министр Косово Альбин Курти, президент Косово Вьоса Османи и спикер парламента Косово Главк Конюфца.

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