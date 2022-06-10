Минск, 10 июня, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Делегация Либерально-демократической партии Белоруссии (ЛДПБ) посетила Донецкую Народную Республику. Об этом на сайте партии сообщил еë лидер Олег Гайдукевич.

Ok.ru Олег Гайдукевич. Либерально-демократическая партия Беларуси (ЛДПБ)

Партия привезла гуманитарную помощь жителям Мариуполя.

«Мы проехали весь Мариуполь, пообщались с очень большим количеством людей — это уважение и любовь к нашей стране, и лично президенту нашей страны. Здесь очень ценят и видят те миротворческие усилия, которые Белоруссия прилагала на протяжении этих многих лет для того, чтобы здесь был мир, и вообще был мир в регионе», — заявил Гайдукевич.

Он также прокомментировал то состояние, в котором сейчас находится Мариуполь. «Город очень сильно пострадал от бомбежек. Там пострадали дома, объекты, где украинские солдаты прикрывались мирными жителями», — отметил политик.