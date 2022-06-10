Грозный, 10 июня, 2022, 23:05 — ИА Регнум. 29-летний российский голкипер «Енисея» из Красноярска Михаил Опарин продолжит карьеру в грозненском «Ахмате». Об этом 10 июня сообщили на официальном сайте клуба.

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Как сообщает профильный немецкий интернет-портал transfermarkt, «Ахмат» выкупил Опарина за 200 тысяч евро. При этом трансферная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро. Соглашение Опарина с «Ахматом» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24.

В прошедшем сезоне Футбольной Национальной Лиги 2021/22 Михаил Опарин принял участие в 31-м матче регулярного чемпионата, в котором пропустил 41 мяч. Восемь раз голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.