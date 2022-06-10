Москва, 10 июня 2022, 23:02 — REGNUM Украинские боевики размещают свои огневые позиции на территории гражданских объектов, в том числе школ, сообщил 10 июня журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
В городе Славянске (ДНР) украинские боевики разместили огневые позиции в зданиях станции юных техников и школы № 7. На прилегающих территориях расположились бронетехника и артиллерийские орудия.
В городе Доброполье (ДНР) в школе-интернате, спецшколе № 4 и лицее № 5, общеобразовательной школе № 7 украинские боевики оборудовали свои огневые позиции и склады боеприпасов.
В селе Клебан-Бык (Константиновский район, ДНР) вблизи водонапорной станции и на территории средней общеобразовательной школы украинскими националистами оборудованы опорные пункты, размещено тяжёлое вооружение и РСЗО.
В городе Краматорске (ДНР) в помещениях мебельной фабрики развёрнут штаб подразделений ВСУ, а на прилегающей территории оборудованы огневые позиции, размещена артиллерия.
При этом украинские юоевики жестко пресекают все попытки мирных жителей эвакуироваться из этих населённых пунктов в безопасные районы.
Боевики, умышленно провоцируя на ответный огонь, обстреливают из жилых кварталов позиции российских военных и формирований ДНР, чтобы по отработанному сценарию возложить на них ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов.
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