Берлин, 10 июня 2022, 23:06 — REGNUM Глава комиссии по правам человека и гуманитарной помощи в бундестаге (парламенте) ФРГ, состоящая в Либеральной партии Германии Рената Альт 10 июня прокомментировала заявления главы Сербии Александра Вучича о том, что он впервые слышит от ЕС требование о необходимости признания Косово для вступления в ЕС.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Альт назвала реакцию Вучича «скандальной».
Напомним, 10 июня в ходе визита в Косово канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Косово и Сербия не могут вступить в ЕС, не признав друг друга.
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