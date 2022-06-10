Берлин, , 23:06 — REGNUM Глава комиссии по правам человека и гуманитарной помощи в бундестаге (парламенте) ФРГ, состоящая в Либеральной партии Германии Рената Альт 10 июня прокомментировала заявления главы Сербии Александра Вучича о том, что он впервые слышит от ЕС требование о необходимости признания Косово для вступления в ЕС.

Александр Вучич в телепрограмме «Формула власти» Михаила Гусмана на телеканале «Россия 24» Цитата из видео телеканала «Россия 24»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Альт назвала реакцию Вучича «скандальной».

Рената Альт «Переговоры о вступлении Республики Сербии в Европейский союз должны быть заморожены. Оказывается, Александр Вучич долгое время обманывал нас».

Напомним, 10 июня в ходе визита в Косово канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Косово и Сербия не могут вступить в ЕС, не признав друг друга.

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