Ливерпуль, Великобритания, 10 июня, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Как сообщает издание A Bola, «Ливерпуль» и «Бенфика» согласовали сумму трансфера 22-летнего форварда сборной Уругвая Дарвина Нуньеса.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

По информации источника, клуб Английской Премьер-лиги заплатит за молодого нападающего 80 миллионов евро. Также португальский клуб может получить еще 20 миллионов евро в качестве бонусов. Футболист подпишет с «мерсисайдцами» пятилетний контракт до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне португальской Примейры Лиги 2021/22 Дарвин Нуньес принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 26-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами.

Нуньес выступает за «Бенфику» с 4 сентября 2020 года после перехода из «Альмерии» за 24 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость уругвайца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.