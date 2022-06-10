Элиста, , 22:55 — REGNUM В Элисте встретили отряд добровольцев, вернувшийся из района проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом 10 июня в своём телеграм-канале написал руководитель региона Бату Хасиков.

Калмыцкая степь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На родной земле их с нетерпением ждали родные и близкие. Самое главное — ребята вернулись живыми и здоровыми. Наши отважные земляки, в числе которых наш соратник по партии «Единая Россия», депутат Элистинского городского собрания Чимид Николаевич Джангаев, достойно проявили себя, с честью выполнили воинский долг», — написал он.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Элисте встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся из Донбасса.

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