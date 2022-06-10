Мадрид, , 22:49 — REGNUM 34-летний бразильский фланговый защитник мадридского «Реала» Марсело планирует продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом 10 июня сообщило испанское издание Marca.

Марсело (сс) copa2014.gov.br

Ранее сам футболист объявил о своем уходе из мадридского клуба после истечения срока контракта. Текущее соглашение Марсело со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2022 года.

По информации источника, Марсело уже получил предложения от клубов из Катара, ОАЭ и Турции.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Марсело принял участие лишь в двенадцати турах, в которых отметился двумя результативными передачами. Суммарно на поле 34-летний футболист провел 521 минуту.