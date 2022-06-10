Тирана, 10 июня, 2022, 22:47 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 582 человек выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 76 пациентов. Об этом сообщило вечером 10 июня министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Diego Delso Крепость Петрела, Тирана Албания

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 276 638 случаев заражения коронавирусом, 272 845 человек излечились, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся пять пациентов. Уже три месяца в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 296 активных случая заражения, в том числе 212 — в Тиране.