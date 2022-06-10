Рим, 10 июня, 2022, 22:44 — ИА Регнум. В 2021 году средний размер годовой зарплаты в Италии составил 29,4 тысячи евро (до взимания налогов), передают 10 апреля национальные СМИ со ссылкой на данные профсоюзов.

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Это выше, чем в 2020 году (27,9 тысячи евро), но уровень 2019 года по-прежнему не достигнут.

В еврозоне средняя годовая зарплата составляет 37,4 тысячи евро, во Франции — 40,1 тысячи евро, в Германии — 44,5 тысячи евро.