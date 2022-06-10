Москва, , 22:43 — REGNUM Распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации подписал 10 июня премьер-министр страны Михаил Мишустин. Текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Мишустин Government.ru

В документе сказано, что решение принято в соответствии со статьёй 36 ФЗ РФ «О международных договорах Российской Федерации».

Приняв решение о выходе из Всемирной туристской организации, правительство страны таким образом положительно ответило на предложение МИД РФ, которое в свою очередь «было согласовано с заинтересованными федеральными органами власти».

Напомним, Всемирная туристская организация входит в систему ООН, объединяя 158 стран. В конце апреля ГА ООН приостановила членство России в организации.

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