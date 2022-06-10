Папа Римский заявил о «демографической зиме» в Европе
Ватикан, 10 июня, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Европа находится в состоянии «тяжелой демографической зимы», заявил 10 июня папа Римский Франциск.
Иван Шилов ИА REGNUM
Папа Римский Франциск
Особенно трудная ситуация складывается в Италии, отметил он.
Как сообщалось ранее, уровень рождаемости в Италии снижается уже 10 лет, по итогам 2021 года смертность превысила рождаемость почти вдвое (чуть менее 800 тысяч умерших и чуть более 400 тысяч родившихся).