Ватикан, 10 июня, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Европа находится в состоянии «тяжелой демографической зимы», заявил 10 июня папа Римский Франциск.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Особенно трудная ситуация складывается в Италии, отметил он.

Как сообщалось ранее, уровень рождаемости в Италии снижается уже 10 лет, по итогам 2021 года смертность превысила рождаемость почти вдвое (чуть менее 800 тысяч умерших и чуть более 400 тысяч родившихся).