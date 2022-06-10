Херсон, 10 июня, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Военный комендант освобождённой от нацистов Херсонской области приказал военнослужащим ВСУ и другим силовикам, оставшимся на территории региона, добровольно явиться в комендатуру и сдать оружие, сообщает 10 июня пресс-служба военно-гражданской администрации.

City. kherson. ua Вечный огонь. Херсон

Приказ «Об усилении мер общественной безопасности» был подписан 9 июня.

«Военный комендант Херсонской области потребовал от военнослужащих вооруженных сил Украины и приравненных к ним лиц, находящихся на территории региона, добровольно явиться в военную комендатуру, встать на учет, а также добровольно сдать оружие и боеприпасы», — указано в сообщении.

«Лиц, выполнивших требования комендатуры, не будут привлекать к уголовной ответственности, если они не совершали преступлений», — подчеркивается в тексте документа.