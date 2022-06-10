Гориция, Италия, 10 июня, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Руководители Центробанка ЕС «могли бы подождать несколько месяцев», прежде чем повышать ключевую ставку в ЕС, заявил 10 июня координатор партии «Вперед, Италия», экс-глава Европарламента Антонио Таяни.

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Инфляция в ЕС объясняется «внешними» причинами, в таких обстоятельствах властям Евросоюза следовало бы сосредоточиться на установлении предельных закупочных цен на газ, это позволит снизить уровень инфляции, полагает Таяни.

Вместо этого Центробанк ЕС вновь совершает ту же ошибку, что и в период начала эпидемии коронавируса, считает экс-спикер.

Как сообщалось ранее, повышение ключевой ставки, вероятно, состоится в июле 2022 года.