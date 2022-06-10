Копенгаген, , 22:21 — REGNUM Сегодня, 10 июня, в Копенгагене на стадионе «Паркен» сборная Дании по футболу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Кристиан Эриксен Дмитрий Голубович

Бригада арбитров (Польша): Бартош Франковски | Марчин Боник | Якуб Винклер | Кшиштоф Якубик | Марцин Борковски.

Стартовые составы команд:

Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен, Йоаким Мэле, Даниэль Васс, Томас Делейни, Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Андрес Сков Ольсен, Миккель Дамсгор, Андреас Корнелиус.

Хорватия: Доминик Ливакович, Шиме Врсалько, Йосип Шутало, Марцело Брозович, Йосип Юранович, Мартин Эртич, Марио Пашалич, Кристиян Якич, Мислав Оршич, Лука Иванушеч, Андрей Крамарич.