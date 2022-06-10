Донецк, 10 июня, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований подвергся Донецк вечером 10 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Кировский район столицы ДНР украинские боевики обстреляли в 16:15, 16:45 и 21:05 мск — со стороны населённых пунктов Красногоровка, Первомайское и Пески. Применялась артиллерия, выпущено 17 снарядов калибра 122 и 155 мм.

Куйбышевский район Донецка ВСУ обстреляли в 16:43, 20:29 и 22:05 мск — со стороны населённого пункта Водяное и Первомайское. В первом случае украинские боевики выпустили пять снарядов калибра 122 мм, во втором и третьем — 25 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Кроме того, в 21:30 мск Донецк украинские боевики обстреляли со стороны населённого пункта Камышевка, выпустив 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».