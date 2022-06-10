Женева, Швейцария, 10 июня, 2022, 22:17 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 574 365 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 2160 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 10 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 532 201 219 носителей вируса, подтверждено 6 305 358 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 625 987 выявленных инфицированных и 1521 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.