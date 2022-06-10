Палермо, Италия, 10 июня 2022, 22:17 — REGNUM В списке кандидатов от леволиберальной Демократической партии Италии на местных выборах в Палермо фигурирует «сын одного из боссов мафии, ныне сидящего в тюрьме», заявил 10 июня координатор правоконсервативной партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни.
Он отметил, что не считает сына ответственным за отца, однако находит странным, что либералы рассуждают о предполагаемых связях правых с мафией, но забывают о подобных случаях в отношении собственной партии.
Представители либералов, в свою очередь, потребовали от Таяни незамедлительно конкретизировать, о ком именно он говорит, а в случае отказа — принести официальные извинения.