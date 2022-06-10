Палермо, Италия, , 22:17 — REGNUM В списке кандидатов от леволиберальной Демократической партии Италии на местных выборах в Палермо фигурирует «сын одного из боссов мафии, ныне сидящего в тюрьме», заявил 10 июня координатор правоконсервативной партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни.

Антонио Таяни (сс) European People's Party

Он отметил, что не считает сына ответственным за отца, однако находит странным, что либералы рассуждают о предполагаемых связях правых с мафией, но забывают о подобных случаях в отношении собственной партии.

Представители либералов, в свою очередь, потребовали от Таяни незамедлительно конкретизировать, о ком именно он говорит, а в случае отказа — принести официальные извинения.