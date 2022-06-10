Милан, Италия, , 22:12 — REGNUM Конфликты внутри коалиционного правительства Италии должны прекратиться, заявил 10 июня лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

При нынешней экономической ситуации и с учетом госдолга страны (более 150% ВВП) любые скандалы приводят к «опасениям инвесторов», что может иметь крайне негативные экономические последствия, сказал Летта.

В коалиционное правительство под руководством экс-главы Центробанка ЕС Марио Драги входят, помимо либералов, популисты и две правоконсервативные партии. Спорами сопровождается почти каждый декрет. Выборы в Италии должны пройти весной 2023 года.