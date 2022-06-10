10 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Во время визита в Белград 10 июня канцлер Германии Олаф Шольц назвал два непременных условия для приема Сербии в ЕС — присоединение к антироссийским санкциям и признание независимости Косово. Президенту Сербии Александру Вучичу будет непросто выполнить эти требования, но у него есть уже апробированная тактика.

Татьяна Стоянович, , 23:05 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц в первый день своего визита на Балканы раскрыл все карты западной политики по отношению к Сербии — он потребовал от Белграда признать Косово и ввести санкции против России. Об этом ИА REGNUM рассказал профессор международного права Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что Олаф Шольц свое балканское турне начал 10 июня с визита в Приштину. Там Шольц заявил, что Сербия и Косово не смогут стать членами ЕС, если они предварительно не урегулируют свои отношения, подписав «взаимное признание». Из Приштины канцлер Германии прилетел в Белград, где потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции по итогам переговоров с Шольцем заявил, что он изложил своему собеседнику причины, по которым Сербия не вводит санкции против России. Также Вучич рассказал журналистам, что он в этот день впервые услышал о том, что признание Косово является обязательным условием для приема Сербии в ЕС.

Канцлер Германии ни словом не упомянул о какой-то конкретную выгоде, которую Сербия получит, если выполнит эти два весьма существенных условия, отметил эксперт.

«Никто даже не заикается о том, когда Сербия, хотя бы ориентировочно, могла бы быть принята в ЕС. Поэтому напрашивается вывод, что уступка Сербии в данном случае — это обещание Вучичу, что он останется у власти, несмотря на многочисленные криминальные аферы, в которых замешано его близкое окружение. Иными словами, если он введет санкции против России и признает независимость Косово, Вучич сможет остаться у власти, а его приближенных не призовут к ответственности за криминальные и коррупционные дела, в которых они принимают участие», — предположил Мирович.

Особое внимание сербский юрист уделил словам Александра Вучича о том, что он никогда раньше не слышал, что признание Косово и Метохии является обязательным условием для вступления Сербии в ЕС. По мнению Мировича, это очередной политический трюк сербского президента.

Александр Вучич Официальное интернет-представительство президента России

«Можно ожидать следующего — Вучич подпишет соглашение о добрососедстве с сепаратистским Косово и введет санкции России, но общественность он будет убеждать в том, что на самом деле он не признал Косово, так как это не упоминается в названии документа. Похожей тактики Вучич уже придерживался при подписании Брюссельского соглашения. Он сначала громко объявил, что сербское правительство не согласилось с тем, чтобы Косово получило место в ООН, но потом Вучич упразднил все институты сербской власти на севере Косово и Метохии. Так и сейчас он скажет, что Сербия подписала не признание Косово, а всего лишь соглашение о добрососедстве», — рассказал эксперт.

Мирович также подчеркнул, что во время пресс-конференции президент Сербии ни разу не сказал, что его страна не присоединится к санкциям против России.

«В отличие от президента Турции, который заявил, что он не намерен вводить санкции, Вучич всего лишь сообщил, что он думает, как отнестись к требованиям Германии, и что он в трудном положении. Но президент государства должен заявить, какова позиция Сербии — или она присоединится, или она не присоединится к антироссийским санкциям. Очевидно, Вучич не готов публично произнести ответ на этот вопрос», — отметил Мирович.

По словам юриста, сами условия, которые Запад ставит перед Сербией, абсурдны до крайности — вы введите санкции против России, а мы вам в обмен дадим признать Косово. Сербскому лидеру тут как нельзя лучше пригодились бы правовые аргументы — ссылка на конституцию Сербии и резолюцию 1244 СБ ООН, полагает Мирович.