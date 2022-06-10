Казань, 10 июня, 2022, 22:02 — ИА Регнум. 10 июня казанский «Рубин» объявил, что 35-летний фланговый защитник Владислав Игнатьев покинет клуб после истечения срока контракта на правах свободного агента. Действующее соглашение Игнатьева с казанским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Андрей Пронин ИА REGNUM Владислав Игнатьев

За «Рубин» Владислав Игнатьев выступает с 1 июля 2021 года после перехода из московского «Локомотива» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 35-летнего защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.

В завершившемся сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Владислав Игнатьев принял участие лишь в одиннадцати матчах за «Рубин», в которых отметился одним забитым мячом в ворота московского «Спартака». Суммарно на поле Игнатьев провел 509 минут.