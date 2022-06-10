Рим, , 22:01 — REGNUM В нынешних обстоятельствах экономике Евросоюза нужна ликвидность, а не кредитные ограничения, заявил 10 июня член комитета по бюджету парламента Италии Массимо Битончи («Лига»).

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После двух лет коронакризиса и в ситуации резкого роста цен на топливо Центробанк ЕС не должен повышать ключевую ставку, отметил он.

В Италии ситуация осложняется высоким госдолгом, напомнил Битончи.

Предполагается, что решение о повышении ключевой ставки может быть принято Центробанком ЕС в июле 2022 года.