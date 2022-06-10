Минск, , 22:03 — REGNUM «Война Владимира Путина и Александра Лукашенко против Украины поставила перед белорусами выбор — быть с Русским миром, который несёт смерть, убийства, разрушения, или с Европейским миром, где жизнь, права и свободы человека являются абсолютными ценностями», — заявил 10 июня на своём YouTube-канале один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко.

Павел Латушко Gov.by

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«Режим Лукашенко сделал свой выбор ещё в 1995 году, когда отказался от нашего флага и герба, начал интеграцию с Россией, а сейчас, в 2022 году, он окончательно его зафиксировал, допустив фактическую оккупацию Белоруссии Россией. Согласны ли мы быть на одной стороне с Лукашенко?» — вопрошает Латушко.

По мнению оппозиционера, «белорусы — европейский народ, с европейским мышлением и ценностями и огромным стремлением к свободе, независимости и демократии».

В конце своего обращения Латушко уже во второй раз призвал белорусских граждан срывать проведение в Белоруссии мероприятий по случаю празднования Дня России в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Латушко требует от Запада признать «российскую оккупацию Белоруссии», а также то, что Александр Лукашенко является «военным агрессором».