Москва, 10 июня, 2022, 21:55 — ИА Регнум. 10 июня на официальном сайте московского ЦСКА объявили об уходе 24-летнего российского центрального полузащитника Ильзата Ахметова. Футболист бесплатно покинет «красно-синих» после истечения сроков контракта.

ФК ЦСКА

Ахметов перешел в ЦСКА 26 июля 2018 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2,8 миллиона евро. Соглашение Ахметова с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне Ильзат Ахметов принял участие в двадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился лишь одним забитым мячом и тремя результативными передачами.