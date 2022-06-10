10 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:13 — REGNUM Комитет 6 января, созванный Демократической партией, проводит первые слушания, стремясь доказать американцам, что экс-президент США Дональд Трамп сыграл решающую роль во время беспорядков в Капитолии, якобы пытаясь отменить результаты президентских выборов 2020 года, пишет колумнист Fox News Тайлер Олсон.

Голливуд Mark Fugarino

С тех пор как толпа сторонников Трампа напала на Капитолий, прошло уже более 18 месяцев, однако данные слушания являются одним из лучших шансов для комитета привлечь внимание американцев в преддверии промежуточных выборов.

Слухам о том, что якобы именно Трамп полтора года назад спровоцировал протест, придется конкурировать с новостями о рекордной инфляции, росте цен на бензин, нехватке детского питания и другими политическими проблемами.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«В течение нескольких месяцев до 6 января Америка наблюдала, как несколько крупных городов были разрушены и разграблены практически без каких-либо препятствий в результате расовых протестов. Многое из того же самого происходит до сих пор, не вызывая практически никакого беспокойства. Дома судей в настоящее время незаконно захватываются, опять же, без каких-либо средств правовой защиты. Левые неоднократно прибегали к «подстрекательству». Я лично не согласен со всеми событиями 6 января, как, я уверен, и многие присутствовавшие. Но как может быть правильным преследование только участников 6 января, а не других?» — спрашивает realityisscary.

«Это не правильно, но республиканцы верят в закон и порядок, поэтому они не оспаривают эти действия. Демократы и прогрессисты не верят в закон и порядок, который распространяется не только на них, но и на всех остальных. Они твердо убеждены, что их цели оправдывают их средства. Поэтому ничто из того, что они делают, не подлежит сомнению со стороны закона до тех пор, пока это делается во имя их убеждений и целей», — отвечает somedaysomehow.

«Абсолютно согласен. Единственный, кто пострадал 6 января, был безоружный протестующий. Я не оправдываю насилие, но вот демократы точно оправдывают!!! Всё это приближается к критической точке… Я надеюсь, что молчаливое большинство, нормальные американцы проснутся. Очевидно, что Демократическая партия жаждет власти, и они сделают всё, чтобы остаться у власти. Они породили ненависть и насилие, которые мы сейчас видим по всей Америке, и всё потому, что они потеряли власть и контроль… Они действительно не заботятся об Америке», — указывает lbfun.

Протестующие у Капитолия 6 января 2021 года (сс) Tyler Merbler

«Они не собираются показывать на слушаниях ничего, что не соответствует их нарративу. Они рассчитывают на то, что хрупкие и легкоранимые люди снова заволнуются и проголосуют за них», — комментирует TheRacerX.

«Это не легитимные слушания в Конгрессе, а скорее это голливудская инсценировка «прайм-тайм драмы», напичканной пропагандой, инсинуациями и ложью, призванная сокрушить Трампа, чтобы он никогда больше не смог баллотироваться в президенты…» — подозревает meggie2.

«Похоже, они уже решили, каким должен быть результат слушаний. Теперь они будут отбирать все возможные «доказательства», которые, как им кажется, оправдывают нужный им результат. Интересно, включат ли слова Трампа, которые он сказал прямо перед тем, как начался протест: «Я знаю, что все присутствующие здесь скоро пройдут маршем к зданию Капитолия, чтобы мирно и патриотично заявить о себе». Посмотрите всю его речь 6 января там. Ни разу он не призывал к насилию или восстанию», — напоминает joeairborne.

«Пресса всё еще должна указать американскому народу, что 4 января Трамп предложил 20 000 национальных гвардейцев, предвидя, что может возникнуть проблема, НО Пелоси (будучи ответственной за безопасность) ОТКАЗАЛАСЬ», — вспоминает fakename.

«Она много раз отказывалась от дополнительной охраны. Всё это было подстроено, но об этом станет известно только через пару лет, как и о том, что на самом деле не было сговора Трампа и России», — отвечает darkabyss.

«Левые заявили, что шпионаж администрации Обамы за кампанией Трампа был ложью. Это не так. Левые говорили, что президент Трамп — российская марионетка. Это не так. Левые заявили, что у них есть доказательства сговора Трампа с Россией. Это не так. Это была еще одна ложь. Левые говорили, что президент Трамп представляет угрозу для демократии. Они лгали. Они и есть угроза. Левые говорили, что выборы 2020 года были самыми справедливыми и не были сфальсифицированы. Они лгали. Как и в случае с ноутбуком Хантера, они игнорируют и скрывают доказательства», — жалуется DannyO’Ray.

Напомним, после избрания Джо Байдена новым президентом США в январе 2021 года, сторонники экс-президента Дональда Трампа пришли к Капитолию, чтобы выразить протест. Часть протестующих ворвалась в здание правительства, и в результате охрана убила несколько человек.

Данный инцидент Демократическая партия начала использовать как только могла, затянув на два года судебное разбирательство и пытаясь объявить импичмент самому Трампу. В ходе расследования также были затронуты многие республиканские политики.

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