Тула, 10 июня 2022, 21:45 — REGNUM 10 июня тульский «Арсенал» объявил о назначении 56-летнего белорусского специалиста Олега Кононова на пост главного тренера основной команды. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
По итогам прошедшего сезона «Арсенал», одержав лишь пять побед, потерпев семнадцать поражений и набрав 23 очка, занял последнее место в зоне вылета в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.
Бывший наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович покинул клуб после вылета клуба из высшего дивизиона и покинул Россию.