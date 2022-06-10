Тула, 10 июня, 2022, 21:45 — ИА Регнум. 10 июня тульский «Арсенал» объявил о назначении 56-летнего белорусского специалиста Олега Кононова на пост главного тренера основной команды. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Дмитрий Садовников Олег Кононов

По итогам прошедшего сезона «Арсенал», одержав лишь пять побед, потерпев семнадцать поражений и набрав 23 очка, занял последнее место в зоне вылета в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Бывший наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович покинул клуб после вылета клуба из высшего дивизиона и покинул Россию.