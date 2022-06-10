Москва, 10 июня, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Казачество всегда было надёжным оплотом российской государственности, но геноцид расказачивания и 70 лет советской власти ослабили казачий генофонд. Возрождение казачьих войск в современной России на основе серьёзной комплексной государственной программы, очевидно, укрепило границы современной России, делает их прочными и безопасными. Это доказывают казаки не словом, а делом — освобождая территории Донбасса и Украины от украинских националистов. На это обратил внимание атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Николай Долуда.

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Недаром в народе говорят: «Жив казак — жива Россия». Исторически так сложилось, что судьба казачества неразрывно связана с судьбой России, потому что казачество — и есть Россия, уверен казачий генерал. Знание и понимание истории, тех событий, которые закалили и сделали Россию сильнее, помогло стране в лихие 90-е, годы безвременья, не потерять ориентиры.

«Казачество — это уникальное явление именно русской истории. Ни в одной стране Европы традиция рыцарства не возродилась, потому что оно не имела под собой народной подоплеки. В рыцари посвящали за верную службу своему господину. По своей сути казачество в России — явление духовной жизни русского народа. Возникло по воле народа. По словам Гоголя, «казачество — это искра, высеченная из груди русского народа ударами бед». В XVIII веке при Петре I казачество становится служилым сословием. Казачество — это сердце русского мира, становый хребет России, которая сегодня наращивает и укрепляет свою мышцу», — обратил внимание Долуда.

Возвращаясь к истории, казачий генерал напомнил о том, что донские и запорожские казаки по собственной доброй воле в 1642 году взяли турецкую крепость Азов и просили включить его в состав России царя Михаила Романова.

«Казачество называли рыцарями дикого поля, степными рыцарями России. Главное в казачестве — это мужская воля, мужество и готовность отдать жизнь за Родину. Геноцид расказачивания и 70 лет советской власти ослабили казачий генофонд. И сегодня в казачестве, к сожалению, не только зерна, но и плевела… Зерна — это настоящие казаки, кто воевал в Приднестровье, Абхазии, Крыму, кто сегодня защищает народ Донбасса от неофашистской нечести. Кто вкладывает свой профессионализм и душевные силы в воспитание подрастающего поколения в казачьих детских садах, школах, кадетских корпусах, вузах. Волевой духовный стержень казачества не сломлен событиями расказачивания, гражданской войны. <…> Казаки не стали сводить счеты с советской Россией. Потому что Отечество для казака — понятие святое», — подчеркнул атаман ВсКО.

Долуда обратил внимание на то, как казаки мужественно преодолевают трудности, исключая из своих рядов случайных людей, которые вступили в ряды казаков ради собственной выгоды. Их сила характера и воли проявляются во многих ситуациях.

«Настоящего казака отличает необоримая воля к жизни, которую невозможно запретить, закрыть, повернуть обратно вспять. Если казак поднялся и двинулся — его не остановить. Истоки казачьей силы в том, что казаки настроены на победу — добра над злом. Казаки побеждают в любом случае. Даже ценой жизни. Потому что с момента рождения казак знал, что его жизнь принадлежит не ему, а Богу и Отечеству. Все хорошее и плохое казаки сверяют с заповедями, кладут свою жизнь за веру предков, за землю, на которой могилы отцов, за жен и детей. Потому казаков церковь причисляет к воинству Христовому. По доброй воле казаки несут бремя ответственности за судьбу Отечества. Современный казак, может быть, недостаточно воцерковлен. Но сердцем своим трудится, старается жить в согласии с Богом. В этом истина казачьей жизни во все времена», — отметил атаман Всероссийского казачьего общества.

В этом направлении казаки воспитывают и казачью молодёжь.

Николай Долуда отмечает, что сегодня Россия возвращается к себе, к своим историческим ценностям. И казачеству есть, что предложить. Это и опыт казачьей демократии, и непрерывная система казачьего образования, основанная на преемственности, наставничестве и духовно-нравственных приоритетах долга, чести, любви к Родине, преумножения культурно-исторических традиций, уважения к старшим.

«Тысяча казаков-добровольцев, удерживающих оборону в Крыму в 2014 году на Чонгаре, Перекопе, Турецком валу, более пяти тысяч казаков в составе казачьих подразделений «Кубань», «Дон», «Таврида», «Ермак», которые воюют на Донбассе с неонацистами, — демонстрируют опыт высокой самоорганизации. Названные казачьи подразделения численностью 250, 300, 400 человек — были собраны, экипированы и пересекли зону боевых действий в течение 10-12 дней», — отметил казачий генерал.

Говоря о возвращении к историческому опыту наказных атаманов войсковых обществ, Долуда вновь указал на исторический опыт. Ещё Петр I первым наказным атаманом назначил Петра Ромазанова. В этой должности он оставался бессменно. Наказные атаманы были на Дону, Кубани, Тереке, Оренбурге. И это историческая традиция для казачьих войск России.

Николай Долуда уверен, что сегодня задачи организации несения государственной службы, развития казачьей экономики, формирования казачьих воинских подразделений, открытия новых казачьих школ, кадетских корпусов, развития казачьего компонента в вузах, — может решать только атаман, наделённый государственными полномочиями.

Как ожидается, наказные атаманы войсковых казачьих обществ будут назначаться указом президента РФ по представлению атамана Всероссийского казачьего общества и согласованию Советом при президенте России, Федеральным агентством по делам национальностей России. При этом атаманы остальных всех уровней должны сохранить выборность как основной принцип казачьей демократии.

В целях подготовки кадрового резерва выстроена система непрерывного казачьего образования — от детского сада до вуза. Работа по профессиональной переподготовке представителей казачьих обществ проводится в нескольких вузах России.

«Казачество — фундамент единой, меняющейся России. Выстраивает свое развитие в соответствии с теми задачами, которые определены Стратегией государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2030 года. Это документ стратегического планирования в сфере национальной безопасности России. Если одним словом, то в контексте сегодняшних событий на Украине, задача номер один для казачества — участие в формировании мобилизационного людского резерва страны, содействие обеспечению национальной безопасности — во всех сферах государственной жизни», — заключил Николай Долуда.