Перник, , 21:45 — REGNUM В результате спецоперации, проведённой сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии, в городе Перник на западе Болгарии была ликвидированная крупная лаборатория по производству наркотических веществ. Об этом 10 июня сообщает софийская газета «Телеграф».

Нарколаборатория Цитата из видео 32.мвд.рф

Согласно официальной информации, из так называемых цехов подпольной структуры были изъяты десятки килограммов запрещенных препаратов, а также оборудование и фасовочные материалы. Сообщается о задержании пятерых подозреваемых сотрудников «производства».

Если вина задержанных граждан будет доказана в суде, каждому из них грозит до трёх лет лишения свободы.

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