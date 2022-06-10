Верона, Италия, 10 июня, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Лидеры ведущих правоконсервативных партий Италии Джорджа Мелони («Братья Италии») и Маттео Сальвини («Лига») продемонстрировали избирателям, что слухи о разладе в стане правых преувеличены, передают 10 июня национальные СМИ.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

На одном из митингов в Вероне Сальвини, выйдя на сцену, обнял коллегу и заявил присутствующим: «Некоторым кажется, что наша история закончится, как у Ромео и Джульетты, но этого не будет».

«Лига» в настоящее время входит в состав «широкой» правящей коалиции (вместе с либералами и популистами), «Братья Италии» остаются в оппозиции.

Национальные выборы в Италии пройдут весной 2023 года. Правые по традиции намерены выступить единой коалицией (вместе с партией Сильвио Берлускони). Социологи полагают, что если внутренних разладов в коалиции не будет слишком много, она получит большинство.

По правилам коалиции, пост премьер-министра займет глава партии, которая наберет наибольшее число голосов. Согласно нынешним рейтингом, это будет Мелони.

Наблюдатели, впрочем, полагают, что правые в очередной раз «случайно» проиграют выборы, даже если будут иметь перевес, инициатором конфликта с равной долей вероятности может выступить любой из трех лидеров, у власти же останется «широкая» коалиция с участием либералов.