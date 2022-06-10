Севастополь, 10 июня, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) Севастополя отработала в тренировочном варианте, сообщил 10 июня губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

По его утверждению, один из кораблей Черноморского флота отработал поражение низколетящей цели.

«Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы противовоздушной обороны. Родной город под надёжной защитой», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня СМИ сообщили об уничтожении неизвестного воздушного объекта в небе над Севастополем.