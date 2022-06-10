Тюмень, 10 июня 2022, 21:33 — REGNUM Тюменское высшее военно-инженерное командное училище в День России 12 июня приготовило обширную программу для жителей областного центра. Состоится заплыв с флагами, показ военной техники, выступления по армейскому рукопашному бою, сообщает пресс-служба горадминистрации Тюмени.

Парад Победы. Тюмень. 2022 год.
Парад Победы. Тюмень. 2022 год.
Информационный центр правительства Тюменской области

На базе «моржей» озера Чемпионов пройдёт состязание за Кубок начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища по плаванию на открытой воде.

Для тех, кто интересуется военной службой по контракту, будет работать консультационный пункт. Во время мероприятия можно будет сфотографироваться в экипировке с оружием и отведать солдатскую кашу.

Площадка будет работать с 12:00 до 15.00 (с 10:00 до 13:00 мск) по адресу 10-й км Объездной дороги, стр. 1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени День России традиционно отметят велофестивалем.

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