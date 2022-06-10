Тюмень, 10 июня, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище в День России 12 июня приготовило обширную программу для жителей областного центра. Состоится заплыв с флагами, показ военной техники, выступления по армейскому рукопашному бою, сообщает пресс-служба горадминистрации Тюмени.

Информационный центр правительства Тюменской области Парад Победы. Тюмень. 2022 год.

На базе «моржей» озера Чемпионов пройдёт состязание за Кубок начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища по плаванию на открытой воде.

Для тех, кто интересуется военной службой по контракту, будет работать консультационный пункт. Во время мероприятия можно будет сфотографироваться в экипировке с оружием и отведать солдатскую кашу.

Площадка будет работать с 12:00 до 15.00 (с 10:00 до 13:00 мск) по адресу 10-й км Объездной дороги, стр. 1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени День России традиционно отметят велофестивалем.