Рим, , 21:22 — REGNUM Власти Италии выяснят, каким образом подготовленные аппаратом правительства «списки пророссийски настроенных деятелей» оказались у СМИ, виновные в огласке понесут ответственность, заявил 10 июня ответственный за вопросы безопасности статс-секретарь правительства Франко Габриелли.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом в самом факте составлении списков Габриелли не увидел ни проблемы, ни нарушения закона: «Никто никого не преследует за точку зрения. Все точки зрения уважаются. Другое дело — дезинформация», — сказал он.

Как сообщалось ранее, в парламентском комитете по безопасности подтвердили информацию СМИ: один из департаментов аппарата премьер-министра при поддержке спецслужб составлял списки «пророссийских» общественных деятелей, включая журналистов и депутатов парламента. Формальной причиной составления списков было «желание противодействовать российской дезинформации».