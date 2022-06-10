Москва, 10 июня 2022, 21:30 — REGNUM Украинские вооружённые формирования готовят очередную провокацию, сообщил 10 июня начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
По данным Минобороны России, руководство одесской военной администрации и специалисты 83 центра информационно-психологических операций ВСУ готовят очередную циничную провокацию.
С её помощью они рассчитывают обвинять российских военных в нанесении ударов по потенциально опасным объектам. Если украинской стороне удастся её осуществить, могут пострадать сотни мирных жителей Одессы.
Представитель Минобороны пояснил, что в случае удара ВКС РФ по этому объекту Киев распространит в прессе слухи о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине российских военных.
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