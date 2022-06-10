Москва, 10 июня, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования готовят очередную провокацию, сообщил 10 июня начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

U.S. Army Images ВСУ

По данным Минобороны России, руководство одесской военной администрации и специалисты 83 центра информационно-психологических операций ВСУ готовят очередную циничную провокацию.

С её помощью они рассчитывают обвинять российских военных в нанесении ударов по потенциально опасным объектам. Если украинской стороне удастся её осуществить, могут пострадать сотни мирных жителей Одессы.

«Для этого в густонаселённом районе города вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, подразделения ВСУ планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет». Михаил Мизинцев

Представитель Минобороны пояснил, что в случае удара ВКС РФ по этому объекту Киев распространит в прессе слухи о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине российских военных.