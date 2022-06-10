Милан, Италия, , 21:15 — REGNUM Ряд институтов ЕС, включая Еврокомиссию, Европарламент и Центробанк союза, «атаковали Италию», заявил 10 июня лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Lega Salvini Premier

Так он прокомментировал резолюцию Европарламента о запрете новых автомобилей на бензине и дизеле в ЕС с 2035 года. Европарламент не имеет полномочий принимать решения, однако в ЦБ ЕС и Еврокомиссии позицию депутатов поддерживают.

Реализация подобного сценария нанесет огромный ущерб экономики Италии, приведет к исчезновению десятков тысяч рабочих мест, убеждены в «Лиге».

"Они хотят продать нашу страну в супермаркете, как Грецию. Запретом на автомобили с двигателями внутреннего сгорания они помогут только Китаю», — сказал Сальвини.