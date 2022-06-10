Москва, , 21:14 — REGNUM Из федерального бюджета будут выделены средства на приобретение государственной символики России для школ. Речь идет о гербе Российской Федерации, флагах и флагштоках. Такое распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Флаг РФ ИА REGNUM

«Всего в этом году будет оснащено более 15 тысяч школ: 11 тысяч — за счет федерального бюджета, более 4 тысяч школ будут оснащены за счет региональных средств», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов .

Он добавил, что поставки будут произведены до конца года. Министр отметил важность того, чтобы поднятие флага не было формальностью.

«Мы провели урок «Россия — страна возможностей», на котором рассказали о значении каждого цветах флага России и слов гимна. Они неразрывно связаны с нашей великой историей, великими победами, великими достижениями. Поэтому с 1 сентября в школах также будут проводить уроки «Разговоры о важном», на которых ребята смогут обсудить те вопросы, которые их интересуют, — из жизни школы, регионов, страны. И эти уроки будут проходить в течение всего учебного года», — отметил министр просвещения.

Всего в 2022–2024 гг. государственными символами будут оснащены 33 тыс. школ за счет федерального финансирования.

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