Минск, 10 июня, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Вероятность военного нападения на Белоруссию со стороны Польши или Украины — в районе нуля. Ни полякам, ни украинцам это не нужно. Президент Белоруссии Александр Лукашенко это прекрасно понимает. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 10 июня высказал политолог Олег Ковалёнок.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Олег Ковалёнок «Украине незачем открывать новый фронт, учитывая, что она не блестяще воюет на существующих. Гипотетическое нападение Польши вообще лишено разумных обоснований. Поляки не будут присоединять ни Западную Украину, ни Западную Белоруссию, как об этом любят говорить диванные и профессиональные эксперты в Минске и Москве. Такое присоединение легитимировало бы возвращение Крыма в состав России. Очевидно, что ждать таких подарков от Запада не приходится».

По мнению политолога, реальная цель повышения боеготовности белорусской армии в последнее время — это поддержание в напряжении северной группировки ВСУ.

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«Цель, на самом деле, прекрасная, активность белорусских войск на границе с Украиной не даёт украинцам перебросить дополнительные силы на Донбасс. Так что Лукашенко здесь можно только поблагодарить», — считает Ковалёнок.

Как сообщалоИА REGNUM, в Вооружённых силах Белоруссии 7 июня начались тренировки по переходу с мирного на военное время и занятия по боевой готовности. Также белорусские власти заявили о намерении создать народное ополчение.