10 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 21:21 — REGNUM Заявление главы офиса украинского президента Михаила Подоляка о том, что Украина в ходе боестолкновений ежедневно теряет убитыми от 100 до 200 силовиков, хотя ещё 8 июня глава министерства обороны Украины Алексей Резников называл цифру вдвое меньшую, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 10 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Информатор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«С учётом того, что больше всего врут на рыбалке и в руководстве Украины, то эти потери можно смело умножать на три. т.е. каждый день из бандформирований Галушкиного Каганата выпадает пара полков остывшими и драными», — поделился своим мнением Сергей Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что потери ВСУ не соответствуют тем цифрам, которые позволяют себе произносить представители киевского режима.

«Реальные потери куда больше. От 25 до 30 тысяч человек являются убитыми и около 5-6 тысяч пропавших без вести — это за всё время боёв. Ещё около шести тысяч в плену находится, и ещё 50-60 тысяч в списке раненых. Причём, по словам министра обороны Украины, из этой толпы реально убитыми считаются якобы лишь 7-8 тысяч, а остальные пропавшие без вести. И итого: из группировки 150-170 тысяч на 22 февраля в строю сейчас реально около 70 — 80 тысяч вэсэушников. То есть группировки ВСУ не стало наполовину. Тероборону в расчёт не берём, потому что их даже в Киеве за потери не считают. Солдатами они не являются», — написал Антон Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевский режим даже если бы хотел, не может назвать количество военных потерь, потому что он их банально не знает.

«Точных потерь мы не узнаем даже по окончании этой войны. Как считать? Если только ВСУ, то мы упускаем из виду тероборону, состоящую, по сути, из гражданских, которым вручили оружие. Короче, потери для Украины катастрофические», — пишет Николай Ш.

Часть людей считает, что будь Зеленский менее амбициозен и циничен по отношению к своему народу, то смертей можно было бы вовсе избежать.

Потери ВСУ на 10.06.2022 © ИА REGNUM

«Ничего удивительного в том, что во время войны людские потери являются тайной. С другой стороны, лучше было бы для всех, если бы Зеленский подписал капитуляцию и прекратил военные потери вовсе», — считает Вячеслав О.

Ряд пользователей указывает на то, что главным врагом киевских нацистов является правда.

«И то, и то — враньё. Если Зеленский и Ко откроют населению страшную правду относительно реального количества погибших военнослужащих Украины, то киевскому режиму тут же наступит конец», — уверен Фёдор П.

Нашлись те, кто отмечают, что Россия каждый день призывает ВСУ сложить оружие и отправиться домой, чтобы не стать жертвой Зеленского — марионетки США.

«Им же сразу предлагали разойтись по домам. Уже бы сменилась власть, был бы новый президент, проводящий многовекторную, миролюбивую политику с ориентацией на нейтралитет и взаимовыгодное сотрудничество. И чего было воевать во славу Гитлера, Гиммлера, Бандеры, за власть олигархов?» — задаётся вопросом Булат Ж.

Напомним, 10 июня украинская служба ВВС опубликовала материал, согласно которому глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о том, что Украина в ходе боестолкновений ежедневно теряет убитыми от 100 до 200 силовиков. Эти цифры в два раза больше тех, которыми 8 июня поделился с общественностью глава министерства обороны Украины Алексей Резников.