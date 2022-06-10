Ярославль, 10 июня, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» поддержит самовыдвиженца Михаила Евраева на выборах главы Ярославской области.

Kuvasato.org Голосование

Такое решение принял президиум регионального политсовета партии. Поддержка временно исполняющего обязанности губернатора будет оказана при прохождении муниципального фильтра. Также планируется участие депутатского корпуса партии «Единая Россия» во встречах с избирателями и других и мероприятиях, сообщила журналистам секретарь Ярославского регионального отделения партии Ольга Хитрова.

Читайте также: Михаил Евраев уведомил избирком о выдвижении в ярославские губернаторы