Санкт-Петербург,
10 июня 2022, 22:05 — REGNUM Очередным этапом масштабных торжеств по случаю 350-летия со дня рождения Петра Великого в Петербурге стал фестиваль «Град Петров». Он начался 10 июня в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости и продлится два дня.
Участник фестиваля «Град Петров» на территории Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Гостям фестиваля с элементами исторической реконструкции предстоит погрузиться в атмосферу петровского Петербурга, мысленно перенестись в дни окончания Северной войны, по случаю победы России в которой Петр I организовал недельный карнавал.
Участник фестиваля «Град Петров» на территории Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
В программе современного фестиваля — не только карнавал, но и бал-маскарад. В Петропавловке будут работать ярмарки и мастерские. В них посетители познакомятся с ремеслами, которыми владел сам царь, например, плотницким умением.
Мастер-класс во время фестиваля «Град Петров»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мастер-класс во время фестиваля «Град Петров»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мастер-класс во время фестиваля «Град Петров»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Специалисты в области исторического костюма покажут одежду XVIII века и расскажут о платьях петровского времени. Также можно будет познакомиться с основами морской навигации, которая в то время была тесно связано с наблюдением за небесными светилами.
Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
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