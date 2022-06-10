10 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 22:05 — REGNUM Очередным этапом масштабных торжеств по случаю 350-летия со дня рождения Петра Великого в Петербурге стал фестиваль «Град Петров». Он начался 10 июня в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости и продлится два дня.

Участник фестиваля «Град Петров» на территории Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Гостям фестиваля с элементами исторической реконструкции предстоит погрузиться в атмосферу петровского Петербурга, мысленно перенестись в дни окончания Северной войны, по случаю победы России в которой Петр I организовал недельный карнавал.

Участник фестиваля «Град Петров» на территории Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

В программе современного фестиваля — не только карнавал, но и бал-маскарад. В Петропавловке будут работать ярмарки и мастерские. В них посетители познакомятся с ремеслами, которыми владел сам царь, например, плотницким умением.

Мастер-класс во время фестиваля «Град Петров» Дарья Драй © ИА REGNUM

Мастер-класс во время фестиваля «Град Петров» Дарья Драй © ИА REGNUM

Мастер-класс во время фестиваля «Град Петров» Дарья Драй © ИА REGNUM

Специалисты в области исторического костюма покажут одежду XVIII века и расскажут о платьях петровского времени. Также можно будет познакомиться с основами морской навигации, которая в то время была тесно связано с наблюдением за небесными светилами.

Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

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