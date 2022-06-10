Бухарест, , 21:06 — REGNUM Правительство Румынии одобрило новый план повышения средних пенсионных выплат, а также увеличения суммы ряда пособий и льгот. Об этом 10 июня сообщает «Румынское телевидение».

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Согласно официальной информации, нововведение вступает в силу с 1 августа. Предполагается, что в первую очередь указанные средства поступят на счета граждан, достигших 75-летнего возраста, а также инвалидов детства и безработных.

Для осуществления указанной программы из государственного бюджета будет выделено более $700 млн.

Напомним, с начала нынешнего года индексация соответствующих регулярных платежей в Румынии производилась четыре раза.

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